Rosalinda Cannavò difende la sua storia con Andrea Zenga: “Rispetto per le mie scelte!”

Rosalinda Cannavò si è sfogata su Instagram facendo intendere di avere ricevuto nuovi attacchi che avrebbero preso di mira anche il buon Andrea Zenga, suo fidanzato conosciuto dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò criticata ancora per la sua storia con Andrea Zenga

Rispetto per le mie scelte. Amo Andrea. Dite quello che volete su di me no su chi amo, sul mio ragazzo o sulle mie amiche.

Queste le parole di Rosalinda dopo aver condiviso un romantico video in bianco e nero che vede solamente le mani dell’attrice e di Zenga intrecciarsi sulle note di “Senza fine”.

Proprio ieri Rosalinda ha fatto uno shooting in compagnia dell’amica Dayane Mello, facendo letteralmente impazzire le Rosmello, fan della “coppia”.

Personalmente abbiamo proposto degli articoli in merito e abbiamo visto l’impatto che questo incontro ha creato nuovamente in rete e forse più di qualcuno ha travisato la reunion.

Io per prima ho creduto nelle Rosmello e vedevo in loro un coinvolgimento più forte di un’amicizia. Poi le cose con l’arrivo di Andrea Zenga sono cambiate e Rosalinda Cannavò si è realmente innamorata di lui.

Non accettare questa relazione d’amore vi rende razzisti al contrario. Che motivo avrebbe Rosalinda di fingere un sentimento che non prova nella realtà?

E non tiratemi in ballo l’Ares, Adua Del Vesco, Gabriel Garko e blablabla… erano altri tempi e, mentire una volta, non fa di te una bugiarda seriale.

Fatevene una ragione e fate vivere in pace questi due ragazzi che non fanno male proprio a nessuno.

Rosi e Andrea sono troppo Preziosi e non meritano tutta questa Cattiveria e neanche le persone, a cui loro vogliono bene, serve Rispetto ed Educazione per la Vita altrui sempre! Fatevi tutti un Esame di coscienza, prima di sparare sentenze e gioite per la loro Felicità. #Zengavo pic.twitter.com/IOCwkiPVD0 — 🏠 Gessy ❤️ (@Gessy_Heart) May 31, 2021