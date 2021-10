Un Tapiro rumoroso, l’ultimo consegnato da Striscia la Notizia ad Ambra Angiolini nella puntata trasmessa ieri sera. Dopo l’intervento di Selvaggia Lucarelli arriva anche quello di Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina si è mostrata particolarmente solidale con l’attrice e conduttrice.

Il motivo della consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini è bel lontano da ragioni legate alla sua carriera. In ballo, la vita privata dell’attrice che si è ritrovata prima sulle pagine dei giornali di gossip e poi “premiata” dal programma di Antonio Ricci per la fine della sua storia con Massimiliano Allegri.

A scagliarsi contro Striscia la Notizia è stata anche l’ex concorrente del GF Vip, Rosalinda Cannavò, che attraverso le sue Instagram Stories ha voluto dire la sua prendendo le difese di Ambra:

Mi chiedo quale sia il senso di dare un Tapiro ad una donna che è stata lasciata dopo un tradimento subito. Ho trovato tutto questo offensivo e di cattivo gusto. Bisognerebbe avere il buon senso di rispettare il dolore altrui e non andare ad infierire, perché la satira non è questa. Infierire mediaticamente non è ammissibile. Tutta la mia solidarietà ad Ambra che come sempre si è dimostrata una signora.