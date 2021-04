Rosa Di Grazia è senza ombra di dubbio la ballerina più chiacchierata di questa nuova edizione di Amici 20. In attesa di scoprire cosa succederà nella scuola (è in ballottaggio per l’eliminazione con il fidanzato Deddy), sul web sono emerse delle sue fotografie dal concorso di bellezza di Miss Mondo.

Amici 20, Rosa Di Grazia ha partecipato a Miss Mondo

Alcuni anni fa Rosa ha partecipato a Miss Mondo così come testimonia un vecchio scatto postato proprio dalla ballerina di Amici 20 nel suo profilo di Instagram.

Per la ballerina della squadra di Lorella Cuccarini questi sono momenti di grande tensione. Ed infatti solo domani sera scopriremo chi tra lei e il fidanzato Deddy dovrà lasciare definitivamente la scuola del talento dopo l’eliminazione (a sorpresa) di Tommaso.

