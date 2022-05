Ieri sera Rai1 ha trasmesso “Rinascere”, il film TV sulla vita di Manuel Bortuzzo dopo il suo incidente e tratto dal suo libro. Sul web, in molti hanno criticato il nuotatore e così, tra i vari commenti è spuntata anche l’opinione di Rita Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa difende Manuel Bortuzzo: “Siete dei vigliacchi!”

Sto guardando su Rai1 la storia di Manuel Bortuzzo. Lo conosco, ho lavorato con lui a ItaliaSì. Conosco suo padre Franco. Conosco la loro fatica, il loro coraggio, la loro forza, l’unione della loro famiglia. La voglia di farcela. Vigliacchi voi che lo aggredite.

Io spero di cuore che Manuel non abbia ricevuto delle vere e proprie aggressioni verbali perché non starebbero né in cielo né in terra e non sono mai accettate a prescindere dal comportamento.

Credo invece che Bortuzzo stia ricevendo molte critiche in merito alla sua incoerenza dopo aver rotto con Lulù Selassiè.

Pareri e pensieri che, in questo caso, si allontanano decisamente dal suo film TV. Del resto, Manuel ha scritto il libro ben prima di entrare nella Casa del GF Vip e conoscere Lulù, questo lo sappiamo bene.

Ed infatti, tra i commenti al tweet di Rita Dalla Chiesa, leggo follower che mettono in evidenza proprio questo.