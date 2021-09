Anche Luca Onestini ha ceduto al fascino dei reality spagnoli dopo il successo registrato dal fratello Gianmarco. L’ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip si appresta a sbarcare in un nuovo reality in Spagna in partenza nella prossima stagione autunnale ed abbandona, almeno per il momento gli “studi”.

Luca Onestini: solo un anno fa rifiutava i reality spagnoli

Dopo aver preso parte al GF Vip nostrano, Luca Onestini indossò gli inediti panni di inviato per la trasmissione C’è tempo per di Rai1. Una bella esperienza che sembrava anche aver aperto al giovane le porte di una carriera ben differente rispetto a quella dei reality.

Era appena lo scorso anno, nel mese di marzo, quando intervistato dal settimanale Chi aveva svelato di aver rifiutato vari inviti. Ed alla domanda “Se le proponessero un reality all’estero?”, lui aveva replicato con una certa convinzione:

Già fatto. Mi hanno proposto qualunque cosa in Spagna. Ma con i reality ho chiuso. Adesso si studia per diventare grandi.

Nel frattempo Luca ha terminato la storia con Ivana Mrazova, conosciuta proprio al GF Vip ed a quanto pare ha deciso di rivalutare le sue vecchie posizioni rispetto al mondo dei reality, dicendo di sì a Secret Story. Si tratta di una sorta di versione “investigativa” del Grande Fratello dove ogni concorrente Vip avrà un segreto da custodire evitando che gli altri inquilini possano venirne a conoscenza e smascherarlo. Quale sarà quello di Onestini?