Come saranno i prossimi palinsesti di Rai1? Se sul piano del prime time non sono mancate le difficoltà, nel daytime il direttore Stefano Coletta può dirsi più che soddisfatto. E così, secondo Giuseppe Candela per Dagospia, anche i prossimi palinsesti della rete ammiraglia di casa Rai “somiglieranno parecchio a quelli in onda”.

Daytime di Rai1: tutte le riconferme

Quali saranno gli appuntamenti in daytime su Rai1 nella prossima stagione televisiva? A svelarci qualche indiscrezione ci ha pensato il buon Giuseppe Candela che tra le pagine web di Dagospia ci ha fatto sapere:

Dopo aver conquistato la leadership pomeridiana sarà ancora alla conduzione di Vita in Diretta Alberto Matano, tornerà a settembre anche Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, la trasmissione aveva ottenuto ascolti deludenti nella prima fase ma ha toccato il 15% nei giorni scorsi dopo un cambio di contenuti e con una svolta pop.

A quanto pare vanno verso una riconferma anche le trasmissione della Clerici e di Eleonora Daniele oltrre che l’immancabile Zia Mara Venier: