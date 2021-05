Come richiesto fortemente da Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, le trasmissioni tv non hanno affatto spento i riflettori sulla vicenda, ora più che mai al centro di numerosi programmi. Tra le reti Rai, ad occuparsi con insistenza del giallo di Mazara del Vallo sono in particolare tre trasmissioni: La Vita in Diretta di Alberto Matano, Ore 14 di Milo Infante e Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. Proprio quest’ultima, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe dimostrato un certo risentimento nei confronti del collega di Rai1.

Caso Denise Pipitone: ira di Federica Sciarelli contro Alberto Matano?

A parlare di una Federica Sciarelli “indiavolata” con Alberto Matano per quanto riguarda la gestione del caso di Denise Pipitone è il portale Vigilanza Tv, che in un nuovo articolo odierno ha svelato di una segnalazione particolare:

Ci arriva una segnalazione da Viale Mazzini, secondo la quale Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto su Rai3 che al momento si sta occupando approfonditamente del caso Denise Pipitone, si sarebbe lamentata duramente con l’Ad Rai Fabrizio Salini riguardo a La vita in diretta.

Secondo il portale, la Sciarelli si sarebbe lamentata per “il trattamento del caso Pipitone da parte del programma pomeridiano condotto da Alberto Matano sulla Rete Ammiraglia”. Nel dettaglio la giornalista e conduttrice di Rai3 avrebbe rivendicato con Salini il proprio approccio giornalistico “asettico e privo di scandalismi”, a differenza di quello di Matano.

Quest’ultimo, di contro, mirerebbe invece “alla spettacolarizzazione del caso, forse perché in competizione con Barbara d’Urso nella stessa fascia oraria”, scrive sempre Vigilanza Tv. In realtà l’approccio di Matano non è mai stato volto a spettacolarizzare i casi di cronaca, affrontati sempre con la dovuta delicatezza.

Si tratta dunque solo di una indiscrezione infondata? Al momento comunque nessuno dei due conduttori chiamati in causa si sarebbe espresso sulla vicenda.