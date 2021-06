Simone Paciello in arte Awed ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che si è conclusa ieri con la sua finalissima. Lo YouTuber è tornato sui social svelando quanto pesa attualmente.

Awed torna sui social e svela quanto pesa

Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg.

Awed è stato tra i concorrenti che hanno perso maggiormente peso. Ecco perché, dopo alcuni mesi, la produzione dell’Isola dei Famosi è corsa ai ripari con degli integratori alimentari e porzioni di riso più abbondanti.

Chi è il vincitore dell’Isola 2021

Youtuber, attore, comico, conduttore, cantante e bugiardo: così si presenta Awed sui suoi profili social. I suoi tratti distintivi? Mascella scolpita e battuta sempre pronta.

Muove appena sedicenne i suoi primi passi su Youtube, mettendosi in luce con monologhi comici in stile americano, o con video di reaction da milioni di visualizzazioni, che gli valgono il Top Reviews ai Web Show Awards (2015).

Nel 2016 è nel cast di Natale al Sud con Massimo Boldi, e diventa un ospite amato di #SocialFace (Sky 1). Il libro “Penso ma non lo penso” è del 2017, come la canzone “Scusate per il disagio” (con Amedeo Preziosi e Riccardo Dose) che ottiene oltre 30 milioni di views e il Disco d’Oro.

Nel 2019 è ospite di Ciao Darwin (Canale 5). Da settembre 2020 è stato alla conduzione con Annie Mazzola del GF VIP Party, mentre febbraio 2021 lo ha visto ospite di Guess My Age (TV8).