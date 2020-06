Pupo choc: “Ho tentato il suicidio”, ecco chi gli ha salvato la vita

Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, si è raccontato in un’intervista a Libero parlando dei suoi successi, della vita privata ma anche dei propri errori e di quella volta in cui è stato ad un passo dal suicidio. “Era la fine degli anni ’80 e avevo perso tutto, ero pieno di debiti e mi avevano pignorato ogni cosa” ricorda l’opinionista del Grande Fratello Vip.

La banca mi chiedeva cinquanta milioni che io non avevo. Così cercai fortuna al Casinò ma persi altri 40 milioni. Al ritorno verso casa mi fermai sul cavalcavia tra la Toscana e l’Emilia andai verso il bordo del viadotto…

A salvarlo fu il passaggio di un camion:

Secondo Pupo la ‘ricetta’ per la vita deve ruotare intorno a due punti essenziali: è necessario saper gestire l’attesa e la sofferenza:

Gestire l’attesa in cui si aspetta qualche risposta è decisivo perché è proprio in quel momento che si fanno i più grandi errori. La sofferenza è un diavolo, spesso anche causato dalle attese, che se non gestisci ti lacerano. Io sono riuscito a gestire entrambe.