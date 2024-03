Prof di Amici 23 dalla parte di Beatrice Luzzi: la stoccata ad Anita Olivieri

Le ultime dinamiche interne al Grande Fratello sono approdate oggi nella puntata di Pomeriggio 5 ed hanno riguardato in modo particolare l’atteggiamento di Beatrice Luzzi e di Anita Olivieri. A commentare le due gieffine ci ha pensato la prof di Amici, Anna Pettinelli, ospite del programma di Myrta Merlino.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad una riappacificazione tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Questa dinamica è stata oggetto di dibattito nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5, dove Anna Pettinelli ha aspramente criticato l’atteggiamento della gieffina prendendo le parti di Beatrice Luzzi.

Dopo l’arrivo della pace tra Anita e Garibaldi, al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, la stessa Beatrice aveva manifestato tutte le sue perplessità. Anna Pettinelli, dallo studio di Pomeriggio 5, ha detto la sua in merito, dando ragione all’attrice:

È curioso come in questa clip Anita sta facendo pace con un ragazzo che ha avuto problemi fisici ecc, e lei come lo fa? Sdraiata sul letto ‘sì sì, ciao ciao’ e arrivederci e grazie. Beatrice è una iena sì, ma quando dice che Anita è un po’ freddina è così. Non è stata molto calorosa. Probabilmente Giuseppe avrebbe voluto una parola in più e un abbraccio. Proprio la postura del corpo di Anita, che continuava a farsi i fatti suoi. Un po’ come i bambini. Secondo me non c’è una forte amicizia come paventa Anita.