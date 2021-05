Pippo Baudo attacca Fedez: “Ha esagerato” e difende la Rai, il duro sfogo

Pippo Baudo intervistato dall’Adnkronos, a distanza di una settimana ha detto la sua sul monologo di Fedez al Concertone del Primo Maggio e la spara un po’ grossa e usa parole forti.

Quelle di Pippo sono state parole particolarmente dure alle quali si sono aggiunte delle dichiarazioni in difesa della Rai:

Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua. L’errore che ha commesso la Rai è stato quello di non dire semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lui competeva l’autorizzazione.

Chiedere il testo dell’intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, io voglio sapere cosa ci vieni a fare. E poi gli argomenti che Fedez ha toccato sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così indiscriminata. Bisogna stare attenti perché si ripercuote sulla società in modo divisivo.