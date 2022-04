Pierpaolo Pretelli, intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV, ha svelato qual è il suo obiettivo: “Mi piacerebbe condurre un programma. Io sogno il varietà anche se mi accorgo che oggi i tempi sono cambiati”. L’ex del GF Vip ha commentato anche l’ipotetico ingresso nella Casa di Fariba, mamma della fidanzata Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli commenta Fariba al GF Vip 7: ecco come la prenderebbe

Pierpaolo ha svelato anche come prenderebbe l’ingresso di Fariba Tehrani nella Casa del Grande Fratello Vip 7:

Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia. Sono molto curioso.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta scrivendo uno spettacolo per il teatro:

Per il momento sto scrivendo uno spettacolo per il teatro anche se un giorno mi piacerebbe poter fare lo stesso in televisione.