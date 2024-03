Perché il Grande Fratello oggi non va in onda? La prossima puntata con Alfonso Signorini, ecco quando andrà in onda

Grande Fratello più ballerino che mai. L’edizione che sta per volgere al termine, condotta da Alfonso Signorini si è distinta non solo per tutta una serie di record ma soprattutto per i continui cambi in palinsesto. E così, chi si aspettava di vedere questa sera il 42esimo appuntamento all’insegna dei protagonisti del reality, resterà certamente a bocca asciutta.

Perché il Grande Fratello oggi non va in onda? Spazio a Michelle Hunziker

Perché, dunque, il Grande Fratello oggi 6 marzo non andrà in onda? Il motivo sarebbe da ricondurre alla scelta dei vertici Mediaset di schierare nella prima serata del mercoledì il one woman show di Michelle Hunziker in partenza proprio questa settimana. E così, salta momentaneamente il secondo appuntamento settimanale in compagnia dei gieffini e di Signorini.

Si tratta tuttavia solo di un breve slittamento, poiché la messa in onda del Grande Fratello è spostata alla prima serata di domani, 7 marzo, come sempre su Canale 5 ed insieme a Cesara Buonamici nei panni di opinionista in studio e di Rebecca Staffelli in quella di voce del web.

Nel frattempo, Grande Fratello si avvicina sempre di più verso la finale, anche se al momento non sarebbe ancora stata ufficializzata la data. In merito alle prossime date legate alle puntate settimanali, per il momento resta invariata quella del lunedì mentre si sposta al giovedì quella precedentemente in programma nel prime time del mercoledì.