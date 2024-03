Paolo Fox è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata del celebre astrologo: ecco tutte le curiosità

Paolo Fox è fidanzato? Il noto astrologo è una figura di spicco nel mondo dell’oroscopo ma è anche un personaggio affascinante e misterioso. Vediamo cosa sappiamo della sua vita privata e della sua relazione sentimentale.

Nel corso degli anni, Paolo Fox è stato molto riservato riguardo alla sua vita amorosa.

Non sono emerse notizie di una fidanzata o di un fidanzato. In un’intervista alla Rai, ha dichiarato: “Non sono innamorato in questo momento, sono single”.

Tuttavia, recentemente, alcune fonti hanno suggerito che potrebbe esserci una “compagna misteriosa” nella sua vita.

Paolo Fox è spesso ospite in programmi come “Domenica In” e “I Fatti Vostri”, dove presenta le previsioni astrologiche per i dodici segni dello zodiaco.

Fox, intervistato tra le pagine del Corriere della Sera, ha parlato pure del suo particolare cognome:

Se ho un cognome d’arte? No, ma questa è una storia bizzarra: ho sempre avuto una fortissima attrazione per il Trentino, anche quando ancora non c’ero stato. Poi, ho scoperto che Fox è un cognome molto diffuso in quella regione, dove ormai vado spesso, mi ci trovo a mio agio. In tv, una volta, mi hanno fatto cantare, come per Heidi, “Fox il tuo nido è sui monti”. Credo che ognuno di noi abbia una memoria inconscia di vite passate.