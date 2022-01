Alex Belli conquista tutto e partecipa pure ad Avanti un altro pure di sera, in onda ieri su Canale 5 in attesa del Grande Fratello Vip di oggi. Paolo Bonolis, quindi, non ha potuto fare altro che prendere l’ex vippone bonariamente in giro per il “triangolo” creato in Casa.

Bonolis sfotte Alex Belli dopo il GF Vip: “Non sai una mazza, pervaso dall’ormone”

“Hai invaso i teleschermi, accoppiandoti a destra e sinistra”: in questo modo lo ha presentato Paolo Bonolis prima di cominciare il game, riferendosi al suo percorso nella Casa del GF Vip, condiviso al fianco di Soleil Sorge.

Alex Belli ha risposto in maniera sbagliata per ben due volte, interrompendo il suo torno. Laura Cremaschi, durante la sua parentesi, è stata incaricata di massaggiargli le spalle: “Volevo fargli provare la chimica artistica” ha ironizzato.

Paolo Bonolis, prima di rimandarlo al suo posto, lo ha congedato in maniera epica:

Non sai una mazza. Sei stato pervaso dall’ormone e mi hai degenerato.

