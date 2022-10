Paola Barale è stata per tre anni la fidanzata di Marco Bellavia. Lui era la star di Bim Bum Bam e lei muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo al fianco di Mike Bongiorno.

Paola Barale, la “carezza” a Marco Bellavia dopo GF Vip

Paola e Bellavia si conobbero al Bar di Mediaset, e si sono amati per tre anni, poi, così giovani, hanno preso strade diverse. Ma non hanno mai smesso di volersi bene, anche se le incomprensioni non sono mancate.

E in questi giorni difficili, se non atroci per lui, bullizzato al Grande Fratello Vip, lei ha fatto sentire la sua presenza e il suo appoggio, così come rivela Novella 2000:

«È stata meravigliosa», ci fa sapere Tony Toscano, l’agente e amico di Marco, «Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore». La vita è strana, per anni non ci si incrocia, poi, per magia ci si trova in due programmi su due reti concorrenti, lei a Rai 1 in Ballando con le stelle e lui al Grande Fratello Vip, da dove è uscito e dove «Presto rientrerà, partendo dallo studio».

Brava Paola!