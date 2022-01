Bruttissima pagina di televisione quella che abbiamo visto ieri al Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan è stata messa (ripetutamente) in discussione da Katia Ricciarelli nel suo ruolo di madre. Anche Giacomo Urtis ha “regalato” al pubblico delle evitabili uscite costringendo Pago ad intervenire.

Pago difende Miriana e “minaccia” azioni legali

Signorini ha mandato in onda un video di Urtis mentre confidava a Soleil di un ex fidanzato di Miriana che le avrebbe fatto molti regali costosi:

Poi, quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco. Ti racconto cosa ho visto prima di entrare qua. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro.

Dopo le parole di Urtis, tornando in diretta, Miriana si è mostrata indignata:

Io non so cosa dire, sono senza parole. Mi fa veramente schifo tutto questo. Soprattutto Giacomo, che sa tante cose vere, profonde di me.

Giacomo Urtis si è scusato ma ha comunque confermato il suo racconto e non ha fatto un passo indietro nemmeno dopo la presa di posizione di Biagio D’Anelli:

Mi sono bastate due telefonate per accertarmi che fossero cose false.

Nella notte è arrivata anche la reazione di Pago. L’ex marito di Miriana Trevisan pubblicato uno sfogo nelle Instagram Stories:

Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio.

Pago e Miriana hanno un ottimo rapporto di amicizia dopo la separazione e, vedere la persona che hai amato messa alla “berlina” in diretta TV per il suo ruolo di madre non deve essere stato per niente bello.