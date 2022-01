Dopo una battuta fuori luogo su Delia Duran, Alex Belli è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto (tutt’altro che sereno) con Alessandro Basciano.

Rissa al GF Vip: Alex Belli e Basciano arrivano (quasi) alle mani

Tu non puoi parlare così di mia moglie. – ha detto Belli – Sei entrato dentro ed hai fregato la donna che Gianmaria corteggiava da tre mesi.

Basciano, tronfio di essere stato chiamato in causa, ha replicato:

Sei un buffone. Zitto, non hai nulla da dire, sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita. Hai 100 anni e ancora hai il taglio sulle sopracciglia.

Alex e Basciano si sono pericolosamente avvicinati arrivando quasi alle mani: “È lui in primis che mi ha attaccato per primo, io non ho mai parlato di lui”, ha spiegato Alessandro interpellato da Signorini.

E per quanto riguarda Sophie e Gianmaria ha aggiunto:

È stata una decisione loro, di comune accordo. E comunque prima di venire qua ho detto che la persona che potesse minimamente interessarmi era Sophie.

Ma davvero al pubblico piace questa brutta copia del man?