Prove tecniche di pace tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Le due ex veline di Striscia la Notizia erano legate da una fortissima amicizia ma, con il passare del tempo, qualcosa si è irrimediabilmente rotto.

Elisabetta Canalis, proprio in queste ore, ha “sconvolto” (positivamente) i social per via di un gesto distensivo nei confronti di Maddalena Corvaglia.

Ed infatti, la mora ha condiviso una polaroid che la ritrae proprio al fianco dell’ex amica ai tempi di Striscia: piccolo gesto di pace?

Nel frattempo, proprio a fine aprile, MowMag aveva lanciato un gossip bomba: le due amiche hanno itigato per colpa dell’ex marito dell’ex velina bionda?

Le ultime, sibilline parole, l’ex velina bionda le affida al Corriere della Sera, alludendo a una colpa imperdonabile altrui. Un argomento su cui preferisce non fare chiarezza, dicendo e non dicendo, ma su cui si sofferma anche una fonte esperta di gossip, con cui entriamo in contatto, e che spiffera (per mezzo di alcuni messaggi) il motivo shock della rottura.

A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liaison (durata mesi).

Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche. Altro che perdono!