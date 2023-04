Chi saranno gli ospiti delle principali trasmissioni tv di domenica 30 aprile 2023? Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa regaleranno anche in questa ultima domenica del mese degli appuntamenti ricchi di interviste ed esclusive: scopriamo chi saranno i protagonisti del dì di festa in tv.

Gli ospiti di Domenica In di domenica 30 aprile

Tanti ospiti in vista della 33a puntata stagionale di Domenica In, condotta come sempre su Rai1 a partire dalle ore 14.00 da Mara Venier. A raccontarsi in studio sarà Carolyn Smith, popolare coreografa e presidente di giuria di Ballando con le Stelle. Ci sarà poi Leda Bertè, sorella di Mia Martini e Loredana Bertè, che ricorderà l’indimenticabile Mimì. E poi, Enzo Gragnaniello, Claudia Gerini, Marco Bocci e Laura Chiatti, Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticabile Pierangelo Bertoli.

Gli ospiti di Verissimo del 30 aprile

Questa domenica 30 aprile, nel pomeriggio di Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, che vedrà tra gli ospiti Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, la 15enne vaticana scomparsa misteriosamente il 22 giugno 1983. In studio anche Michelle Hunziker e Gerry Scotti; Paolo Brosio che ricorderà la mamma scomparsa di recente. Dal mondo di Uomini e Donne ci saranno poi Gianni Sperti, noto opinionista e una delle coppie uscite di recente dal programma, Lavinia e Alessio.

Gli ospiti di Che tempo che fa di domenica 30 aprile

Tanti ospiti anche in occasione della nuova puntata di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai3. Si parte con Ficarra e Picone, che quest’anno festeggiano 30 anni di carriera; Pupi Avati ed Edwige Fenech; Mimmo Paladino; Claudio Bisio e Stefano Fresi.

E ancora: il professor Roberto Burioni, Franco Locatelli, l’economista Tito Boeri; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Michele Serra.

A Che Tempo Che Fa – Il tavolo, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli saranno ospiti Simona Quadarella, vincitrice di quattro medaglie d’oro agli ultimi Campionati italiani di nuoto, Marina Rei, Mara Maionchi, la Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Tornano anche al Tavolo Claudio Bisio e Stefano Fresi.