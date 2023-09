Ospiti Domenica In, Piazzolla nel talk su Gina Lollobrigida: come sono andati gli ascolti tv della prima puntata

Pomeriggio ricco, quello di Rai1, in compagnia della seconda puntata stagionale di Domenica In, in compagnia di Mara Venier e dei suoi numerosi ospiti. Saranno numerosi i volti noti che si alterneranno nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il salotto del dì di festa di zia Mara vedrà in studio e in collegamento diversi protagonisti: ecco di chi si tratta ed un focus sugli ascolti della prima puntata.

Ospiti Domenica In, seconda puntata 24 settembre 2023

Tra gli ospiti di Domenica In nella puntata di oggi 24 settembre, troveremo Andrea Piazzolla, protagonista del talk sull’eredità di Gina Lollobrigida. Piazzolla commenterà la richiesta di condanna nei suoi confronti avanzata nei giorni scorsi. A prendere parte al talk saranno vari ospiti, in studio ed in collegamento: Adriano Aragozzini, Morena Zapparoli, Alessandra Mussolini, Salvo Sottile e, in collegamento da Milano, Tiziana Rocca.

Spazio poi a Brigitte Nielsen, la popolare attrice e showgirl danese, che si racconterà a Mara Venier in un’ampia intervista tra carriera e vita privata. Ospite Piero Chiambretti; anche lui si racconterà attraverso alcuni filmati che ripercorreranno le tappe più significative della sua carriera, per poi commentare il legame con mamma Felicita, scomparsa nel marzo 2020 a causa del Covid.

Ci sarà anche Francesca Fagnani che presenterà la nuova edizione di Belve, dal 26 settembre in prima serata su Rai2. Infine Pino Insegno, conduttore e doppiatore, sarà protagonista di una divertente lezione di doppiaggio con Mara Venier e coglierà l’occasione per presentare il nuovo game show Il Mercante in Fiera, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.55 su Rai 2.

Gli ascolti della prima puntata

Ma come è andata la prima puntata di Domenica In del 17 settembre dal punto di vista degli ascolti tv? Il programma di Rai1 condotto da Mara Venier ha esordito con 2.088.000 spettatori (17.6%) nella prima parte (dalle 14.15 alle 15.35), 1.583.000 spettatori (15%) nella seconda parte (dalle 15.40 alle 16.52) e 1.282.000 spettatori (13.2%) nella terza parte (16.56 alle 17.10).

Si tratta di numeri considerati in linea con quelli dell’anno scorso. Nella prima puntata del 2022 aveva chiuso con 2.188.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 1.882.000 spettatori (16.5%) nella seconda parte suddivisi tra una presentazione di 5 minuti con 2.195.000 spettatori (17.8%) e Saluti di Mara di 7 minuti con 1.894.000 (19.8%).