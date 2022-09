Orietta Berti è pronta a commentare le dinamiche della Casa del GF Vip 7 in partenza dal prossimo 19 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.

Al fianco della celebre cantante troveremo, per il secondo anno consecutivo, anche Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, dopo aver rifiutato di tornare, ci ha ripensato e sarà in onda al fianco della celebre artista musicale.

Orietta Berti, nel frattempo, intervistata tra le pagine del settimanale Mio, ha attaccato Alex Belli, grande protagonista della passata edizione:

L ‘amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale.