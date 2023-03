Dopo sei mesi, prima lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Luca Onestini, da sempre legati da una fortissima amicizia che li ha resi complici fin dalle prime battute del reality show.

Oriana e Onestini litigano al Grande Fratello Vip: cosa è successo

Durante il gioco “obbligo o verità” Onestini ha fatto una domanda scomoda ad Oriana: “Vinci il GF o scegli Daniele? quello che scegli accadrà”. “Un amico non ti mette in difficoltà”, ha replica la Marzoli.

“A tutti piacerebbe vincere, ma voglio tutti e due davvero. Non mi piace questa cosa che hai fatto”, la prima risposta di Oriana contro Luca Onestini.

La concorrente venezuelana, piangendo, ha fatto presente ad Onestini il suo tentativo di metterla in difficoltà, nonostante sappia della situazione delicata con Daniele Dal Moro:

Sai perfettamente com’è fatto Daniele, mi accusava di essere troppo legata al gioco. Mettermi a paragone due cose che voglio, non mi sembra il caso. Soprattutto sapendo che non sappiamo se lui c’è fuori per me.

Onestini ha accusato la sua compagna d’avventura di essere esagerata:

Stai esagerando, non ho detto che non tieni a qualcosa più dell’altra.

“Invece sì. Come se io avessi dato l’obbligo a Nikita a baciarti, tu mi hai messo in difficoltà. Non è carino quello che hai fatto” la replica di Oriana che poi ha aggiunto:

Sai perfettamente quanto ci tengo a questa persona (Daniele, ndr), quindi paragonarmi due cose che voglio veramente non mi piace, in una situazione che non so se c’è o non c’è, per me è una situazione delicata. Sono sincera, mi piacerebbe vincere, ma mi piacerebbe stare con Daniele.

La discussione tra Oriana e Onestini è continuata a lungo: solo prima di andare a dormire i due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono stretti in un forte abbraccio che ha spazzato via il momento di difficoltà.