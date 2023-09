Oriana Marzoli sostiene di non aver abbandonato il Grande Hermano Vip ma di essere stata cacciata dal reality show. Ed infatti, nonostante sia stato condiviso il video dell’ipotetica uscita, l’ex concorrente si oppone sostenuta dal fidanzato Daniele Dal Moro.

Tra l’altro la parola ABBANDONO non mi è mai uscita di bocca perché NON HO MAI voluto farlo.

Ecco il VIDEO:



Anche Daniele Dal Moro è nuovamente intervenuto:

Oriana non ha abbandonato ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le porcate che avete fatto sia con lei che con me non verrano insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimento legali. Ad ogni modo il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri.

Daniele Dal Moro ha condiviso pure una mail della produzione del GH Vip indirizzata al manager di Dal Moro dove parla anche della loro volontà di potergli offrire supporto psicologico:

Ciao Tony, ti chiederei di inviare questa email al tuo cliente:

Come abbiamo detto, allo Zeppelin ci impegniamo per il benessere delle persone che partecipano alle nostre produzioni. Pertanto, applicando i nostri protocolli, vorremmo offrire a Daniele una consulenza psicologica indipendente, qualora lo ritenga necessario.

Vogliamo inoltre ricordare che il Grande Fratello non ammette in alcun modo comportamenti come quelli posti in essere nelle sue strutture.

Il Grande Fratello è un programma televisivo di intrattenimento che è un gioco e va preso così, altrimenti Daniele non potrà partecipare al programma, se dovesse risultare in un comportamento come quello che abbiamo vissuto ieri sera.