Ci sarebbe maretta in atto tra Milo Infante, giornalista di Ore 14 e Pierluigi Diaco, tornato in tv con la trasmissione BellaMa’. Ma cosa è successo? Nel corso del pomeriggio odierno non sono mancate le scintille su Rai2, la rete che accoglie i due programmi.

Milo Infante e la stoccata a Pierluigi Diaco

Come indicato dal titolo stesso della trasmissione di approfondimento e cronaca, Ore 14, dovrebbe andare in onda alle 14. Dovrebbe, appunto. La trasmissione di Diaco, invece, segue alle 15.15 circa. Prima della messa in onda di Infante però, il collega è solito fare il lancio del suo programma ma nelle passate ore ha registrato un ritardo poco gradito a Infante che ha lanciato una stoccata in diretta:

“Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14 che oggi comincia alle 14:07, quindi dovremmo cambiare probabilmente il titolo al programma. Detto questo…”, ha esordito Milo Infante subito dopo la sigla di Ore 14.

Sette minuti di ritardo che, a quanto pare, sarebbero stati causati proprio dal collega che lo ha preceduto con il suo lancio.

Milo Infante giustamente NERO e PIENO di iniziare tardi ogni giorno, perché alle 14 Diaco deve mandare il promo di #BellaMa.#Ore14 https://t.co/coNwxb7cq1 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 22, 2022

Sui social ovviamente la tensione non sarebbe affatto passata inosservata.

Tra Diaco e Infante io dico che ha ragione chi non guarda Rai 2 dalle 14.07 alle 17.15. Poi fate voi… — Zizì (@fabriziomico) September 22, 2022

Però Infante parte tardi già per le rubriche del Tg2, il promo prima di Ore 14 non credo sia una decisione di Diaco. Mi tocca difenderlo, ma ha ragione anche Infante. — 🅱️🅰️©️©️🅾️ (@Baccotvnews) September 22, 2022