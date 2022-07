Maurizio Costanzo, nella sua rubrica tra le pagine del settimanale Nuovo, rispondendo ad una lettrice ha svelato cosa ne pensa di Orietta Berti nel ruolo di opinionista della nuova edizione del GF Vip 7 in partenza dal prossimo 12 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Lei è comunque la dimostrazione che non è necessario fermarsi dopo una certa età, se si ha qualcosa da dire… Certo i suoi modi poco chiassosi potrebbero in qualche modo penalizzarla. Lo stile dell’altra opinionista in studio, Sonia Bruganelli, è l’opposto, ma il mix potrebbe risultare vincente!