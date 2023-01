Opinionista via dal GF Vip: ritorno alle origini, in che rapporti è con Signorini

Una delle opinioniste del GF Vip, tra Orietta Berti e Sonia Bruganelli, al termine di questa edizione del GF Vip andrà sicuramente via. Sebbene non sia stata del tutto esplicita, tra le righe la cantante ha fatto intendere la sua decisione di tornare alle origini, ed esattamente da Fabio Fazio.

Opinionista via dal GF Vip: Orietta Berti annuncia il ritorno in Rai

In una intervista rilasciata a La Repubblica, l’opinionista canterina della settima edizione del GF Vip, Orietta Berti, ha svelato in che rapporti è con Alfonso Signorini, padrone di casa del reality:

Mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia.

Rapporti più che distesi anche con Sonia Bruganelli, la sua collega opinionista, della quale ha detto:

Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo.

Ma dunque, quale sarà il suo destino in merito alla presenza nel reality? A quanto pare la Berti non sarà più, in futuro, opinionista del GF Vip. L’intenzione è quella di fare ritorno a Che tempo che fa da Fazio:

Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera.

A quanto pare, Mediaset la lascerà anche libera di andare. Onestamente la sua presenza nello studio del GF Vip è stata molto sottotono rispetto alle aspettative iniziali.