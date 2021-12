Un volto già “famoso” è il nuovo tronista di Uomini e Donne: ecco chi è

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Roberta Giusti che ha optato per il suo “rivale”, il ragazzo romano ha ufficialmente conquistato l’ambita poltrona rossa.

Un volto noto è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Nato a febbraio del 1992, tra qualche mese Luca compirà 30 anni e li festeggerà sul trono. 1,80 per 75 kg di altezza, del segno zodiacale dell’acquario, di professione pugile e chef.

Luca Salatino lavora come chef in un ristorante che si chiama Pro Loco nel cuore di Trastevere, a Roma. Ha anche una grande passione per la boxe ed è pure un pugile.

L’ex corteggiatore di Roberta Giusti ha svelato di essersi innamorato solamente una volta nella vita. A questo punto vedremo se il trono di Uomini e Donne potrà fargli incontrare la donna della sua vita.

Uomini e Donne, Roberta Giusti ha scelto: ecco chi tra Samuele e Luca

