Uomini e Donne, Roberta Giusti ha scelto: ecco chi tra Samuele e Luca

Roberta Giusti ha fatto la sua scelta nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne di oggi. Dopo la particolare decisione dell’amica Andrea Nicole, anche la giovane romana ha deciso di lasciare il dating show (ma lei in modo convenzionale).

Roberta ha scelto Samuele. Secondo gli amici di Twitter, la tronista di Uomini e Donne avrebbe preferito Luca (che probabilmente si prenderà il trono) ma, anche per via degli ultimi atteggiamenti, ha virato verso l’altro corteggiatore.

Voi cosa ne pensate?

È vero che Roberta ha scelto Samuele? 👁️👄👁️

Wow non me l’aspettavo.. o meglio dato gli ultimi episodi devo dire che ha fatto bene e forse sono stati proprio gli ultimi episodi a spingerla verso Samuele anche perché altrimenti non si spiega #uominiedonne

— Opinionista: CouchPotato🍿 (@CouchPotato7) December 16, 2021