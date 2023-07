Nuovi opinionisti al Grande Fratello Vip, esplode la polemica per un nome: “Persona antipatica ed altezzosa”

L’ottava edizione del Grande Fratello tornerà in onda tra meno di due mesi. E se la macchina del reality show è in fermento per scegliere i concorrenti, anche con gli opinionisti c’è ancora del lavoro da fare.

Nuovi opinionisti Grande Fratello: esplode la polemica per un nome

Nonostante i nomi di Paola Barale e Giuseppe Cruciani siano i più gettonati, negli ultimi tempi si è parlato pure di Katia Ricciarelli, ex concorrente della sesta edizione.

Tra le pagine del settimanale Nuovo TV, una lettrice si è fatta delle domande tramite la rubrica dedicata alla posta:

Trovo che sia una persona altezzosa, non proprio simpatica. Si è distinta per frasi razziste e omofobe. Se fosse chiamata a fare l’opinionista quali commenti dovremmo aspettarci? E se dicesse frasi inopportune, il conduttore che farebbe? La squalificherebbe?

Diplomatica la risposta della rivista:

Creare momenti di litigio e discussioni si sa è uno dei meccanismi vincenti di tutti i reality. I giochi sono ancora aperti, sono tanti i nomi che circolano in questi ultimi giorni.

Ex gieffina vuole tornare al Grande Fratello e fa un appello (bislacco) a Signorini: di chi si tratta e cosa ha chiestohttps://t.co/YtDlowpfqS#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 17, 2023