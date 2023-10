“Nuovi dettagli sulla rottura con Basciano”: Sophie Codegoni torna in tv e prepara il secondo round: quando e dove

Sophie Codegoni non ha detto tutto. Per questo domenica 22 ottobre farà ritorno nel salotto di Verissimo per il secondo round durante il quale svelerà nuovi dettagli e retroscena sulla rottura con Alessandro Basciano. E’ quanto annunciato da un post social della trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

Sophie Codegoni torna a Verissimo: nuovi dettagli sulla fine della storia con Basciano

“Domenica tornerà a Verissimo Sophie Codegoni per svelare ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Alessandro Basciano”, si legge sul profilo Instagram della trasmissione di Canale 5. Lo stesso Basciano sarà ospite il giorno prima, sabato 21 ottobre, per fornire la sua versione.

Quella tra Sophie e Alessandro, purtroppo appare una storia destinata a terminare nel peggiore dei modi, tra accuse reciproche che lasciano molto poco spazio per una eventuale riappacificazione.

Sophie la scorsa settimana aveva deciso di rompere il silenzio sulla fine della storia con Basciano, a cinque mesi dalla nascita della loro prima figlia (Alessandro è già padre di un bambino nato da una precedente relazione).

I due si erano conosciuti ed innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, nel 2021 e lo scorso maggio erano diventati genitori della piccola Céline.