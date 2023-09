Proseguono le direttive impartite dal Grande Fratello ai concorrenti nella nuova edizione del reality show. È noto che Pier Silvio Berlusconi ha adottato un approccio mirato a ridurre il livello di trash e ha introdotto nuove linee guida, a cominciare dalla selezione di un cast completamente rinnovato e senza volgarità di sorta.

Nuove regole al Grande Fratello: gli autori parlano con i concorrenti

All’interno della Casa, convivono sia concorrenti famosi che persone comuni, pronti a interagire per i prossimi quattro mesi (o forse anche di più). Lorenzo recentemente ha mandato Anita a quel paese e si è beccato un rimprovero “all’alto” con tanto di richiamo.

Oggi, invece, sono emerse altre regole rigorose riguardanti gli orari di riposo e sveglia dei concorrenti che si trovano nel loft di Cinecittà.

Sembra che i partecipanti non abbiano il permesso di rimanere svegli oltre le 02:00 e devono alzarsi alle 09:30 del mattino successivo.

Inoltre, dispongono di soli dieci minuti per scendere dal letto e prepararsi per la giornata, con l’obbligo di non rimanere in pigiama in Casa.

Il Grande Fratello ha spiegato alcune regole anche nel corso della diretta, così come potete vedere nel video a seguire: