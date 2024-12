“Non c’è Mariotto”: giudice ‘sparito’ da Ballando con le Stelle, cosa sta succedendo

Guillermo Mariotto, figura iconica di Ballando con le Stelle, è al centro di un enigma che sta infiammando il pubblico. Nel promo della prossima puntata di sabato, trasmesso in TV e condiviso sui social, il celebre giudice non appare, sollevando dubbi sul suo futuro all’interno del programma. Questo dettaglio, unito alle recenti tensioni in studio, lascia supporre che l’assenza possa essere definitiva. Ma è davvero così?

Cosa rivela il promo di Ballando con le Stelle su Mariotto?

Il breve spot della prossima puntata di Ballando con le Stelle punta i riflettori su quanto accaduto la scorsa settimana, quando Mariotto ha abbandonato lo studio prima del termine della trasmissione.

Una scena che non ha lasciato indifferenti né i fan né gli addetti ai lavori. La sua esclusione dal promo ufficiale sembra voler alimentare il mistero, mentre la conduttrice Milly Carlucci, interrogata sulla questione, si limita a un enigmatico: “Scopriremo sabato se ci sarà o meno”.

L’assenza di Mariotto aprirebbe la strada a un possibile rimpasto nella giuria. Secondo indiscrezioni, Alberto Matano potrebbe temporaneamente prendere il posto lasciato vacante, accanto ai veterani Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Quest’ultimo, in un’intervista, ha commentato: “Quello che ha fatto Guillermo è grave, non tanto come gesto in sé, ma perché siamo in una gara e in una gara ci sono regole”.

La stessa Lucarelli ha definito Mariotto una presenza imprescindibile per il programma: “Lui è l’anima dello show, capace di portare energia e imprevedibilità”. Tuttavia, il clima teso delle ultime settimane potrebbe aver inciso sulla sua permanenza.

Sarà la puntata di sabato a risolvere l’enigma. Nel frattempo, l’assenza di Mariotto nel promo resta un indizio significativo, che potrebbe segnare un cambiamento epocale per il programma di Milly Carlucci.