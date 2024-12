Mariotto e la “tachicardia gastrica”, la Rai convoca una riunione d’emergenza: Ballando diventa un “caso”

Secondo quanto riporta La Stampa nell’articolo di Francesca D’Angelo, il futuro di Mariotto sarebbe ancora in bilico, con una riunione d’urgenza convocata dal direttore dell’intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, per discutere della sua permanenza a Ballando con le Stelle. Un incontro che ha sollevato numerose speculazioni, alimentando la suspense tra i fan e gli addetti ai lavori.

Il destino di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle è appeso a un filo

La conduttrice Milly Carlucci, in un’intervista al Corriere della Sera, ha definito “inaspettato” l’allontanamento di Mariotto, aggiungendo che la situazione è “grave” per un’azienda come la Rai.

Nonostante ciò, la stessa Carlucci ha prontamente smentito le voci che parlano di una “molestia” tra Mariotto e il ballerino Simone Iannuzzi nel backstage. Secondo la presentatrice, si sarebbe trattato solo di un “incidente involontario” e nulla di più.

Come ha spiegato Milly Carlucci: “Lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso”. Un episodio che è stato archiviato e che non ha avuto ulteriori sviluppi.

La situazione resta tesa

La decisione definitiva sulla permanenza di Guillermo Mariotto nel programma sarà presa nei prossimi giorni, con l’attenzione che è già puntata sulla semifinale di sabato.

Se l’addio dovesse concretizzarsi, si parla di un possibile sostituto. Il nome più accreditato sarebbe Alberto Matano, già commentatore a bordo campo. Tuttavia, il presentatore di Rai 1 ha prontamente smentito queste voci con un ironico “Non scherziamo”.

Mariotto si tutela

Nel frattempo, Guillermo Mariotto ha deciso di tutelarsi legalmente, ricorrendo a un avvocato per chiarire la sua posizione. Nonostante il silenzio che ha scelto di mantenere, Mariotto ha rilasciato poche parole alla stampa, spiegando la sua improvvisa uscita dalla diretta con il termine “tachicardia gastrica”. Una situazione che ha lasciato tutti senza parole.

Secondo alcune fonti interne alla Rai, al momento non ci sono novità concrete: “Nulla. Stiamo aspettando e riflettendo”.

Tuttavia, prima della semifinale di sabato, una decisione dovrà essere presa, così da garantire la giusta composizione della giuria per il prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci annuncia novità in diretta

La stessa Milly Carlucci, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che la questione verrà affrontata in puntata, lasciando così i fan in trepidante attesa di scoprire come si evolverà la vicenda. Sarà proprio durante la diretta che scopriremo se Guillermo Mariotto farà ancora parte della giuria di Ballando con le Stelle.