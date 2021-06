Nina Moric verso il Grande Fratello Vip? Arriva il primo “no” della stagione

Nina Moric potrebbe sbarcare al Grande Fratello Vip. Secondo il settimanale Oggi, la ex moglie di Fabrizio Corona potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Nina Moric verso il Grande Fratello Vip? Arriva il primo “No”

Si sta dedicando unicamente a suo figlio Carlos Maria. A Cologno Monzese però si sussurra che la showgirl possa presto tornare in tv come personaggio di punta di un noto programma, che si tratti del Grande Fratello Vip 2021? Ah, saperlo…

Nell’attesa di scoprire se Nina Moric accetterà oppure no, pare sia arrivato il primo rifiuto ufficiale così come ci rivela Giuseppe Candela via Dagospia:

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha fatto sapere a Filippo Facci che gradirebbe la sua presenza da concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip in onda a settembre su Canale 5. Entrambi hanno la passione per la montagna (Facci ha anche partecipato a un reality su Rai2) e per la musica lirica ma il giornalista ha cordialmente declinato l’invito.

L’ex di Francesco Chiofalo si candida al GF Vip