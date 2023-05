Morta a 37 anni ex del Grande Fratello: malore improvviso per la concorrente del reality show

E’ morta per un malore improvviso, Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello di appena 37 anni. Nonostante la corsa in ospedale il decesso è arrivato poco dopo.

E’ morta Monica Sirianni: malore improvviso per l’ex del Grande Fratello

Monica Sirianni aveva partecipato, nel 2011 come concorrente del Grande Fratello 12. L’ex gieffina lavorava come insegnante di inglese. Nella serata di venerdì scorso si trovava al bar di Soveria Mannelli in compagnia di alcuni amici quando ha avvertito un malore.

Dopo il malore è stata portata d’urgenza all’ospedale di Soveria Mannelli dove è morta poco dopo. Sul caso sono attualmente in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.

La 37enne Italo-Australiana, figlia di emigranti calabresi a Sidney, era originaria di Soveria Mannelli dove era tornata da pochi giorni.

Monica Sirianni, dopo la partecipazione al Grande Fratello aveva lasciato il mondo dello spettacolo tornando alla sua vita di sempre.

