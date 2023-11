Moglie e figlio di Carlo Conti: chi sono Francesca Vaccaro e Matteo

Moglie e figlio di Carlo Conti. Il famoso conduttore televisivo è sposato con Francesca Vaccaro, una costumista, dal 17 giugno 2012. La coppia ha un figlio maschio di nome Matteo, nato nel 2014.

Moglie e figlio Carlo Conti: chi sono Francesca Vaccaro e Matteo

Carlo Conti si è sposato con Francesca Vaccaro il 16 luglio 2012 nella chiesa di Sant’Andrea a Cercina, sulle colline di Firenze.

Il loro testimone di matrimonio è stato il celebre attore toscano Leonardo Pieraccioni, grande amico dello sposo.

Francesca Vaccaro, nata il 27 luglio 1972, è una costumista televisiva e stilista.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono conosciuti lavorando insieme dietro le quinte del programma televisivo Domenica In. Non è noto il luogo esatto in cui si sono incontrati per la prima volta.

Carlo, intervistato recentemente tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato della moglie:

Ci troviamo perfettamente, siamo complementari. Vediamo la vita nello stesso modo, cioè il bicchiere mezzo pieno, abbiamo lo stesso entusiasmo per nostro figlio e superiamo insieme i problemi. Non abbiamo mai litigato. Se facevo il birbante spariva e dovevo rincorrerla.