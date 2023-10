Emanuele Filiberto di Savoia ha una vita molto interessante e affascinante. In questo articolo, esploreremo il suo privato: chi è sua moglie e quanti figli ha la coppia? Scopriamo tutte le curiosità sul membro di casa Savoia che strizza l’occhio alla TV.

Nato il 22 giugno 1972, Emanuele Filiberto è il figlio maggiore di Vittorio Emanuele di Savoia, e di sua moglie, Marina Ricolfi Doria. È noto per essere l’erede della famiglia reale italiana, che ha governato il paese fino al 1946 quando l’Italia diventò una repubblica.

Dopo un lungo periodo di esilio dovuto al bando del 1946 contro i membri della famiglia reale, Emanuele Filiberto è stato autorizzato a rientrare in Italia nel 2002 grazie a un decreto del governo italiano. Da allora, ha iniziato a prendere parte alla vita pubblica e ad essere attivo in vari campi.

Emanuele Filiberto è sposato con Clotilde Courau, una talentuosa attrice francese. La coppia si è unita in matrimonio il 25 settembre 2003 in una cerimonia celebrata a Roma.

Clotilde Courau è nata il 3 aprile 1969 a Levallois-Perret, in Francia, ed è conosciuta per la sua carriera nel cinema e nella televisione francese.

La loro unione ha attirato l’attenzione dei media internazionali, poiché ha creato un legame tra la nobiltà italiana e il cinema francese. Nel corso del loro matrimonio, inoltre, non sono mancati i pettegolezzi e le paparazzate ma la coppia, almeno attualmente, non ha mai confermato di essersi lasciata.

Intervistato da Francesca Fagnani durante Belve, Emanuele Filiberto ha parlato del tradimento:

La primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau è nata il 28 dicembre del 2003, e si chiama Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia.

La loro figlia più giovane, Luisa Giovanna, è nata il 16 agosto 2006. Il suo nome richiama una tradizione reale italiana e si riferisce a Luisa di Savoia, una figura storica legata alla famiglia reale.

Emanuele Filiberto si apre anche sul suo periodo più ribelle, durante il quale non nasconde l’uso di droghe:

È una cosa che ho sempre detto. Va con il fatto di esser chiusi, introversi, di non poter affrontare l’altro in una maniera normale e sana come oggi potrei fare. Questi paradisi artificiali ti aprivano e ti facevano mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai mostrato. Che tipo di droghe ho usato? Ce ne sono state parecchie, però a quell’epoca andava molto la cocaina purtroppo.