Moglie e figli di Enzo Decaro: ecco chi sono, tutte le curiosità

Chi sono la moglie ed i figli di Enzo Decaro? Il celebre attore e cabarettista, è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Tuttavia, ecco cosa sappiamo sulla sua famiglia.

Chi sono la moglie ed i figli di Enzo Decaro? Il celebre attore e cabarettista, è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Tuttavia, ecco cosa sappiamo sulla sua famiglia.

Enzo Decaro è sposato con una donna di cui non conosciamo il nome. Sua moglie è sempre stata un mistero per il pubblico, ma è lei che lo ha reso padre di tre splendidi figli: Thomas, Arjuna e Sofia.

Enzo ha un rapporto bellissimo con i suoi figli. In un’intervista a Ok Salute e Benessere, ha confessato il suo “dolore” quando sono andati via di casa per intraprendere autonomamente il loro percorso:

Da quando i miei tre figli sono usciti di casa, per intraprendere autonomamente il loro percorso. E io, dopo un po’, mi sono reso conto che armadi e cassetti erano ancora colmi di vecchi oggetti a loro appartenuti: diari di scuola, album di figurine, perfino una collezione di minerali… Chissà perché li avevo conservati…

Conserva ancora oggetti legati alla loro infanzia, come diari di scuola e album di figurine, come un modo per prolungare quel legame speciale.

La vita privata di Enzo Decaro rimane avvolta nel mistero, ma il suo talento artistico continua a catturare l’attenzione del pubblico.