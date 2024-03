Moglie e figli di Giorgio Marchesi: ecco chi sono

Chi sono la moglie ed i figli di Giorgio Marchesi? L’attore italiano nato a Bergamo il 23 febbraio 1974, ha una carriera artistica che spazia dal teatro al cinema e alla televisione. La sua vita privata è altrettanto interessante.

Giorgio è sposato con Simonetta Solder, attrice austriaca. La loro unione dura da oltre dieci anni.

Simonetta è nota per i suoi ruoli in produzioni come “Non smettere di sognare,” “Sbirri,” “Come un delfino,” e “Braccialetti rossi”.

Nonostante entrambi siano attori di spicco, preferiscono mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori.

Giorgio ha ammirazione per la forza di carattere di Simonetta e la considera un aiuto imprescindibile nella sua carriera.

La coppia ha due figli maschi: Giacomo, che ha 15 anni e Pietro Leone, che ha 8 anni.

Giorgio ha raccontato l’esperienza della paternità, descrivendo il primo figlio come una sfida psicologica, mentre il secondo figlio ha portato equilibrio alla famiglia e una maggiore serenità.

Oltre alla sua vita familiare, Giorgio Marchesi ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo con la sua bravura e versatilità sia sul grande schermo che in televisione.