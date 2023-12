Mirko Brunetti è, chiaramente, il personaggio del momento. Per questo motivo, dopo l’uscita dal Grande Fratello non disdegna ospitate e interviste parlando delle ex fidanzate Greta Rossetti e Perla Vatiero.

Mirko, inedita frecciatina a Garibaldi: “Lui è furbo!”

Intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha confermato – ancora una volta – di avere chiuso con entrambe le ragazze nonostante l’affetto:

Con Greta sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola “insieme”. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee su entrambe, sono due persone con cui ho provato tanto, non mi sono indifferenti.

Mirko ha lanciato anche una bella frecciatina a Giuseppe Garibaldi, molto vicino sia a Perla che Greta:

Lui è furbo, si avvicina a tutte le donne. Si è avvicinato a Perla come a Beatrice, solo che con Perla non ci è riuscito.

E per quanto riguarda la possibilità di partecipare a Uomini e Donne come tronista, svela: