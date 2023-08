Micol Incorvaia vittima di DeepFake: ecco cosa è successo – VIDEO

Micol Incorvaia è stata vittima di DeepNude su Twitter ed ha raccontato l’accaduto in maniera ironica e molto intelligente. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha voluto rassicurare i fan sull’accaduto.

Micol Incorvaia ha esordito in questo modo, poi ha aggiunto:

Mi hanno detto di non lasciare queste persone impunite, spiegando anche quali pareri ricevuti. Ragazzi, vi chiedo gentilmente di non avvelenarvi il sangue. In primo luogo perché in questo modo ci siano tante persone che oltre a non avere un hobby non sempre sono mosse dai migliori sentimenti o propositi più puri. Non è una novità.