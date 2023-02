Mercedesz Henger, intervistata da Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più”, ha svelato cosa è successo con Edoardo Tavassi dopo l’Isola, parlando anche del suo rapporto attuale con Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip.

“Felice per Tavassi e Micol”, parla Mercedesz (e boccia i Donnalisi)

Con Edoardo ci siamo visti fuori ma abbiamo deciso che non eravamo compatibili come avevamo pensato quando eravamo sull’Isola. – ha svelato su Radio Radio così come riportano le colleghe di IsaeChia – Ognuno di noi sembra aver trovato l’amore. Secondo me volevamo cose diverse. Saranno state tante cose. La lontananza? Forse anche quella. In realtà quando due persone vogliono stare insieme questi non sono problemi reali, si risolvono. Si vede che non eravamo compatibili. Mi sembra che ci sia più compatibilità con Micol, ne sono molto felice. Ne sono veramente felice.

La figlia di Eva Henger ha parlato pure del rapporto tra Donnamaria e Antonella:

Un po’ tossico come rapporto. Non c’è stato un vero momento di serenità da quando si sono messi insieme, questo mi è sembrato. Mentre Edoardo e Micol sembrano affiatati e complici, loro non lo sembrano per niente. Non penso durerà il loro rapporto una volta usciti.

In ultimo ha svelato di fare il tifo per Oriana e Daniele: