Anche questa domenica 28 novembre, si rinnova l’appuntamento con la trasmissione Melaverde, in onda appena prima di mezzogiorno su Canale 5. Alla conduzione, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, che oggi sarà raggiunto da un ospite speciale. Dove ci porteranno questa settimana? Non ci resta che scoprirlo nelle anticipazioni che vi proponiamo a seguire, comprensive delle info su replica e streaming.

Melaverde, puntata oggi 28 novembre 2021

Questa settimana Melaverde ci racconterà la storia di una cooperativa agricola sociale che si occupa di inclusione, ovvero di progetti per inserire nel mondo del lavoro persone “meno fortunate”. L’agricoltura si è dimostrata uno dei percorsi più validi per raggiungere questo obiettivo. Si partirà andando a raccogliere le olive che diventeranno olio extravergine di grandissima qualità, grazie anche alle particolari condizioni di clima e di ambiente che caratterizzano il territorio.

Ci si sposterà poi in un centro ittico dove si allevano pesci di lago e di fiume, unico nel suo genere, nato per sostenere la pesca locale e dare valore al pesce e alla gastronomia di acqua dolce. In un piccolo laboratorio artigianale si lavorano trote, salmerini, ma anche pesci meno conosciuti come agoni e coregoni, specie tipiche della fauna ittica di questo e di altri laghi italiani. Si andrà poi anche tra le famose vigne di Franciacorta, dove anche lì, questa cooperativa sociale, porta avanti un importante progetto legato al vino.

I servizi di oggi

La puntata di Melaverde di questa settimana si aprirà di fronte ad un castagno secolare di 250 anni nel comune di Paspardo in Valle Camonica, Brescia. Alberi così sono chiamati Patriarchi e se potessero parlare ci racconterebbero le storie di intere generazioni di famiglie che grazie ai loro frutti riuscivano ad avere tutto ciò che serviva per vivere.

Castagne, farina di castagne e legname erano i doni che i castagneti restituivano agli abitanti di questa valle. A causa dell’abbandono della montagna molti castagneti sono stati abbandonati, ma 25 anni fa in questo comune è nato un consorzio che ha riportato a nuova vita la tradizione della castagna che conosceremo insieme. Non mancheranno le sorprese perché ci sarà anche Roby Facchinetti.

La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

