Una nuova domenica in compagnia di Melaverde e dei suoi servizi, quella di oggi, 26 marzo 2023. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci accompagneranno come sempre in questa nuova avventura in versione editing, in onda a partire da mezzogiorno circa su Canale 5. Ecco quali sono le anticipazioni di Melaverde e le informazioni su replica e streaming di oggi 26 marzo.

Melaverde, la puntata di oggi 26 marzo 2023

Protagonisti di questa puntata di Melaverde saranno ortaggi e verdure. C’è un’ azienda che produce in Italia più di 57 tipologie diverse tra insalate e verdure. Da parecchi anni ormai, gli italiani consumano sempre più frutta e verdura, e tra i settori in continua crescita nelle scelte dei consumatori c’ è quello della così detta “quarta gamma”, ovvero quei prodotti di ortofrutta freschi, lavati, confezionati e pronti da consumare crudi o da cuocere.

Li chiamano “prodotti a valore aggiunto”, perché “salva tempo”. Senza dubbio una loro caratteristica vincente è quella proprio di far risparmiare tempo nel prepararli. Ma c’è molto di più; ho c’è la garanzia di mangiare qualcosa che dall’inizio alla fine del suo ciclo è stata controllata con grandissima attenzione grazie ad accurati disciplinari di coltivazione e controlli qualità costanti dal campo alla busta per garantire un prodotto sempre fresco e vitale.

I servizi di oggi

Melaverde raggiungerà poi la provincia di Reggio Emilia, lungo i dolci pendii di Montebaducco, per parlare di un allevamento di 800 asine che vivono in una struttura dove la tranquillità, il benessere animale e il rispetto dell’ambiente, sono la base di un progetto che ha reso questa realtà unica in tutta Europa.

Tutto si basa sul rapporto tra asine e puledri che vivono costantemente insieme, permettendo così la mungitura del latte d’asina, un prodotto dalle doti straordinarie che conosceremo insieme. Ad inventarsi tutto questo è Giuseppe Borghi che portato da una passione cresciuta in lui fin da bambino ha deciso di reinventarsi creando una realtà che negli ultimi 30 anni ha dimostrato che l’asino può ancora avere un ruolo importante nell’agricoltura made in Italy.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 26 marzo 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook