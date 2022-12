Nuova puntata di Melaverde, quella di oggi, domenica 11 dicembre 2022, in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Alla guida del programma storico dell’ammiraglia Mediaset, come da tradizione, troveremo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Quali sono i nuovi servizi di oggi? Tutto sulla puntata e sulle informazioni per rivederla in replica ed in streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 11 dicembre 2022

Questa settimana Melaverde ci porterà in alta Val Seriana, provincia di Bergamo, una terra a volte difficile, impervia, che da sempre accoglie realtà agricole e panorami sorprendenti che non tutti conoscono. Ellen Hidding ci racconterà due storie che dimostrano che l’alta montagna è ancora oggi una grande risorsa dove è possibile realizzare i propri sogni e fare un’agricoltura funzionale, riproponendo le grandi tradizioni del passato.

Inizieremo incontrando i 2 fratelli che fin da bambini sognavano un allevamento di capre e che oggi hanno realizzato il loro sogno recuperando una piccolissima stalla che accoglie 35 capi di razza Orobica, storica razza autoctona. Raggiungeremo poi una famiglia che da un vecchio rudere, abbandonato in un bosco, ha creato una piccola azienda agricola di montagna dove ogni metro è una conquista: allevano ovini, caprini, producono formaggi, gelato yogurt e cereali, venduti poi in un piccolo spaccio con annesso un laboratorio dove pane e prodotti da forno si affiancano alle specialità dell’intera valle.

I servizi di oggi

Questa settimana Melaverde ci porterà nella Bassa Parmense, terra ricca di storia e tradizioni che da secoli custodiscono sapori inestimabili. Qui, lungo le rive del Grande Fiume, tra le fitte nebbie invernali, si intrecciano ampie coltivazioni, pioppeti, palazzi signorili che raccontano una storia fatta di vita contadina e duro lavoro. In ogni casa, in ogni corte o palazzo, per sopravvivere, era necessario conservare i frutti della terra e per questo si sono tramandate antiche arti e mestieri.

Uno di questi riguarda proprio la conservazione delle carni e così, per intere generazioni i norcini nomadi, o meglio i “Masalen”, sono andati di casa in casa mettendo le basi di una delle più importanti tradizioni norcine italiane. Per raccontarvi tutto questo abbiamo raggiunto l’Antica Corte Pallavicina, per incontrare uno dei più grandi custodi di questa arte: il Maestro Massimo Spigaroli. Sarà un viaggio alla scoperta dell’arte del conservare dove, tra le grandi tradizioni di questa terra conosceremo la storia della famiglia Spigaroli per poi parleremo di uno dei capolavori assoluti del maestro: Il re dei salumi, sua maestà il Culatello (di Zibello).

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 11 dicembre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook