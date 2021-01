La trasmissione Melaverde ritorna oggi, domenica 3 gennaio 2021 con la prima puntata del nuovo anno. Un appuntamento come sempre ricchissimo di servizi sulla nostra bella Italia e sui suoi insostituibili prodotti tutti da scoprire ed esaltare. Alla guida del programma, in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno, ritroveremo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. A seguire le anticipazioni sui nuovi servizi e come le informazioni per poter visionare Melaverde in streaming ed in replica.

Melaverde, puntata oggi 3 gennaio 2021

Questa settimana Melaverde aprirà la puntata tra i limoni però non sarà né in Sicilia, né ad Amalfi, né in Liguria, bensì in provincia di Piacenza dove due anni fa è nato un limoneto sperimentale che ha lo scopo di capire se, dopo i cambiamenti climatici in atto, una zona come la Val Trebbia, può accogliere questo prezioso agrume acquistando così un nuovo valore produttivo.

A capo di tutto questo c’è la famiglia Polenghi che in oltre 40 anni di attività è divenuta leader mondiale nella produzione di succo di limone di altissima qualità. Conosceremo il limoneto sperimentale e capiremo come funziona la raccolta e la spremitura, fino al confezionamento. Non mancheremo di spiegarvi le doti uniche del succo di limone e i suoi utilizzi in cucina insieme ad un esperto nutrizionista e ad uno Chef che ci darà consigli per stupire i nostri ospiti.

I nuovi servizi

Questa settimana Melaverde raggiungerà Storo per raccontarci la storia della famiglia Armanini, che in poco più di 40 anni ha creato diversi allevamenti di troticoltura in trentino e sulle sponde del lago di Garda, diventando un punto di riferimento per il pesce d’acqua dolce in tutto il nord d’Italia e non solo. Inizieremo scoprendo l’intero ciclo di allevamento dalle uova fino alla gestione nelle vasche dove salmerini e trote crescono lentamente rispettando le tempistiche naturali in acqua pura di montagna.

Entreremo nel laboratorio dove scopriremo tutte le diverse lavorazioni che restituiscono filetti freschi e prodotti unici come lo speck di trota, i classici affumicati, ma anche hamburger, tartare e cubetti marinati; grandi eccellenze che scopriremo anche a tavola.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 3 gennaio 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra

Fonte: Melaverde Facebook