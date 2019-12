Nuovo appuntamento, questa domenica 1 dicembre, con la trasmissione Melaverde, condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Quali saranno i magici luoghi della nostra bella Italia che conosceremo con i relativi mestieri e prodotti? Non ci resta che attendere la nuova puntata, ma nel frattempo potrete trovare le anticipazioni e le informazioni per la diretta e la replica streaming.

Melaverde, anticipazioni 1 dicembre

In questa puntata di Melaverde, Ellen Hidding sarà a Chiari in provincia di Brescia per raccontarci un mondo fatto di dolci creazioni artigianali: pasticcini, torte e dolci della tradizione sono il frutto del duro lavoro di una famiglia che dal 1956, oggi realizza dolci unici, seguendo la filosofia dell’alta qualità delle materie prime, del rispetto della tradizione e dell’innovazione.

Scopriremo l’evoluzione dell’arte della pasticceria raccontandovi la loro storia che prende il via da una piccola forneria nel centro storico di Chiari. Sarà un viaggio alla scoperta di una professione dove passione, tradizione e arte si fondono restituendo piaceri sensoriali che accontentano la vista e il palato.

Il servizio di Vincenzo Venuto

In questa puntata Vincenzo Venuto sarà in Piemonte esattamente nella provincia di Cuneo “la Granda”, un territorio a tratti aspro, a tratti morbido dove da sempre intere generazioni di famiglie contadine si sono occupate di agricoltura e allevamento, dando vita così alle grandi Eccellenze Piemontesi. Nella “Granda” da sempre si alleva la Vacca di razza Piemontese, intere zone sono dedicate alla frutticoltura, c’è il pregiato tartufo bianco e nella Alta e Bassa Langa i grandi vitigni, la nocciola e gli allevamenti ovini chiudono le ricchezze di questa terra.

Come da tradizione in ogni cascina non potevano mancare il pollaio e le stalle dove, insieme agli animali da cortile e alle vacche, ogni famiglia allevava due grandi eccellenze oggi tutelate da rigidi disciplinari che prendono il nome da altrettanti comuni di questa provincia: il Cappone di Morozzo e il Bue Grasso di Carrù.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 1 dicembre 2019 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.