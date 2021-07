Nella prossima edizione di C’è posta per te ci sarà Meghan Markle tra gli ospiti? Il colpaccio che Maria De Filippi potrebbe avere messo a segno viene raccontato su Chi Magazine.

Maria De Filippi avrebbe anche iniziato la lettura delle storie del people show in onda al sabato sera della rete ammiraglia di Casa Mediaset.

La conduttrice, a quanto pare, sceglie personalmente le storie da raccontare in onda facendosi dettare dal cuore e le emozioni.

Tra gli ospiti celebri potrebbero esserci anche Giulia Stabile insieme al fidanzato, il trapper Sangiovanni.

Spazio anche per Meghan Markle? Nel trafiletto che compare sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge:

Maria De Filippi anche in pausa si tiene in contatto con la sua redazione. Si dice che tra i progetti della nuova edizione di “C’è posta per te” ci sia di avere come ospite Meghan Markle, moglie del principe Harry d’Inghilterra.