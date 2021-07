Come ben sapete la domenica pomeriggio non è più nelle mani di Barbara d’Urso. Al suo posto subentreranno Anna Tatangelo con “Scene da un matrimonio” e Silvia Toffanin con una versione rinnovata di Verissimo.

E se Silvia Toffanin non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, Anna Tatangelo ha rilasciato una intervista su IlGiornale dove parla della sua svolta musicale e racconta cosa farà alla domenica pomeriggio:

Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Comunque racconterò molto anche me stessa.

Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me.